Убил падчерицу и ее мать, а затем себя: подробности жуткой расправы в Челябинске

Мужчина убил падчерицу и ее мать, а затем покончил с собой в Челябинске

Фото: 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места кровавого преступления.

Ранее найденных мертвыми женщину и 15-летнюю девочку в Челябинске убил мужчина, являвшийся отчимом ребенка. Он застрелил жертв из рабочего оружия, после чего покончил с собой.

Когда злоумышленник открыл огонь, в доме были еще трое детей — шести и четырех лет, а также семимесячный младенец. Ребята успели выбежать, малыш же остался в квартире, чудом не пострадав.

По предварительной версии следствия, причиной расправы могла стать личная неприязнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в одной из квартир дома в микрорайоне Вишневая горка в Челябинске обнаружили три трупа. Криминалисты провели осмотр места происшествия, чтобы выявить все обстоятельства преступления. Следователь следственного отдела по Центральному району города Челябинск СУ СК России возбудил уголовное дело.

До этого в Москве было раскрыто убийство 40-летней Татьяны Е., труп которой обнаружили в лесу — ее убил 37-летний бывший муж во время ссоры.

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