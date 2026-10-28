Поступление станет сложнее: Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Инициатива может коснуться всех образовательных организаций.

Совет Федерации предложил Рособрнадзору поднять минимальные баллы ЕГЭ для тех, кто поступает в вузы. Об этом сказано в проекте постановления верхней палаты парламента.

«Проработать вопрос о целесообразности увеличения минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», — так звучит рекомендация Совфеда.

По проекту постановления, новые требования к экзаменам затронут все вузы — как государственные, так и частные. Правило будет единым для всех, независимо от того, какой статус носит образовательное учреждение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в вузах хотят сделать правила приема для абитуриентов более жесткими. Изменения порядка приема в вузы по олимпиадным льготам и порядок распределения платных мест планируют ввести в Минобрнауки. Как пояснил министр Валерий Фальков, ситуация, когда на некоторых направлениях все бюджетные места занимают олимпиадники, а ребятам с высокими баллами ЕГЭ не достается мест, — несправедливая.

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