Кошка спасала от мин, пес погиб в схватке с дроном: животные-герои СВО

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Истории четвероногих помощников, которые обнаруживают беспилотники, охраняют припасы и становятся для военнослужащих настоящими товарищами.

На передовой в зоне специальной военной операции рядом с российскими военнослужащими живут кошки и собаки, которые когда-то остались без хозяев или сами прибились к военным. Они ловят мышей, охраняют припасы, предупреждают об опасности и помогают бойцам переживать тяжелые будни вдали от дома. Некоторые животные становятся настоящими помощниками на службе, а другие, по словам военных, не раз спасали людей в опасных ситуациях.

Кузьмич

Боец-кинолог из Костромы с позывным Урал подготовил пса по кличке Кузьмич для обнаружения вражеских беспилотников.

«Каждая порода собаки — это отдельный инструмент. У каждой собаки есть набор своих особенностей поведения, которые закреплены в генотипе. Задача кинолога — адаптировать эти особенности под необходимые нужды», — рассказал Урал. Его слова привели в MK.RU.

Кузьмич способен улавливать звук двигателя беспилотника. Когда пес слышит приближение «птички», он встает в стойку, начинает лаять и клацать зубами. Военнослужащие знают, что это сигнал опасности, и стараются найти укрытие.

По подтвержденным данным объективного контроля, за время пребывания в зоне СВО Кузьмич обнаружил более 40 украинских беспилотников. Среди них были и аппараты самолетного типа, летевшие на высоте более пяти километров.

Пуля закрывала голову командира

Командир одного из мотострелковых подразделений с позывным Арчи рассказал военкору MK.RU историю кошки по кличке Пуля. Прошлой зимой животное пришло к военным из безлюдного села со стороны противника.

Сначала дикая кошка не подпускала людей к себе, но после морозов и наступления голода стала осторожно приближаться к блиндажу.

«Это было прошлой зимой. Совсем дикая кошка пришла к нам из безлюдного села, со стороны противника. Ночью в тепловизор увидели ее. В руки не давалась, звали-звали — без толку. К утру сама начала мяукать, видимо, голодной была — мышей-то уже не было, морозы ударили. Поставили ей тушенку, сами отошли. Смотрим — подошла, поела, а потом сама пошла к нам. Я ее на руки взял, занес в блиндаж, она к печке на спальник легла и грелась. Так и осталась», — рассказал Арчи.

Пуля быстро привыкла к своему спасителю. Она ходила за ним по пятам, ловила мышей и приносила добычу к спальнику. По словам Арчи, кошка сопровождала его даже во время вечерних дежурств.

Однажды животное неожиданно вырвалось из рук командира и запрыгнуло ему на голову. Вскоре раздался свист мины, после чего произошел взрыв. Военный не сразу понял, что заставило кошку так резко отреагировать. Позже, по его словам, ситуация повторилась.

«Я сначала не понял, что произошло. А потом слышу свист мины и взрыв. Схватил Пулю, в блиндаж занес, а сам побежал за дроном, чтобы найти вражеский миномет. И тут опять она, выбежала из блиндажа и снова мне на голову. Тогда я понял, что это она мне голову закрывала. После еще не раз Пуля так делала, оберегала меня. Когда старше стала, ее наш боец домой к себе забрал. Надеюсь, что сейчас все у нее хорошо».

У кошки появился котенок Сатурн. Он рос на командно-наблюдательном пункте и, как рассказывали военные, тоже отличался необычным слухом. Когда животное слышало военную технику, оно прижимало уши и поднимало хвост, а затем пристально смотрело в сторону источника звука.

«Он так нас спас один раз, первым услышал вражескую технику, которая вышла на нашу роту».

Летом во время очередного украинского обстрела Сатурн получил осколочное ранение. Бойцы не успели оказать ему помощь, и котенок погиб. Военные до сих пор с нежностью вспоминают четвероногого часового и хранят его фотографии.

Балбес

Не все животные на передовой помогают военным благодаря слуху или способности замечать угрозу заранее. Иногда они оказываются непосредственно в эпицентре атаки.

Пес Балбес прибился к военнослужащим и стал жить рядом с ними. Когда на позицию залетел вражеский беспилотник, собака, заметив опасность, бросилась на него и схватила зубами. По опубликованным сообщениям, Балбес погиб, приняв удар на себя. В память о четвероногом товарище бойцы подписывали его кличкой снаряды для ответных ударов.

Щенок Варя, которая также прибилась к сибирским военным, однажды предупредила бойцов об опасности во время погрузки боеприпасов. Собака первой заметила вражеский беспилотник и громким лаем дала людям время укрыться. Сама Варя погибла от осколка. Позднее ее посмертно номинировали на премию «Мой ласковый и нужный зверь».

Еще один пес, Донбасс, жил с бойцами из Иркутской области и неоднократно предупреждал их о приближении беспилотников. Однажды ночью он услышал опасность и поднял тревогу. Шесть человек успели укрыться, но сам Донбасс спрятаться не смог. Военные похоронили его со всеми почестями.

Овчарка Сармат тоже стала для подразделения настоящим талисманом. По сообщениям о животном, пес чуял беспилотники на расстоянии около километра и помогал определять направление угрозы. При этом военные ценили его не только за способности, но и за характер. Сармат внимательно слушал бойцов и становился для них своеобразным «психологом». По некоторым сообщениям, противник специально охотился на собаку. Сармат погиб, подорвавшись на растяжке. В его честь планировали установить памятник.

Собака Леся пыталась защитить военнослужащих во время обстрела. Когда в сторону бойцов полетели пули, она громко лаяла и бросилась к одному из них. Животное получило тяжелое ранение, осколок оторвал часть хвоста. Военные выходили Лесю, но позже она погибла при крушении Каховской ГЭС.

Багира

Многие животные, оказавшиеся на передовой, сначала сами нуждаются в помощи. Их находят голодными, испуганными или больными, забирают в подразделения, кормят и лечат.

Операторы беспилотников заметили собаку Багиру в зоне СВО. Животное паниковало, и бойцы решили забрать его к себе. Они назвали собаку Багирой, стали ухаживать за ней, и со временем она привязалась к военнослужащим.

Как рассказали новостному Telegram-каналу в Народном фронте, когда Багира заболела, бойцы собрали 26 тысяч рублей на ее лечение.

В другом подразделении живет черный кот Мага. Его приютил дагестанский доброволец, который подарил питомцу камуфляжную форму. Кот служит в спецназе уже около года. Его главная задача — ловить мышей и крыс, которые мешают военным и портят припасы.

По словам военнослужащих, в камуфляже пушистый сразу становится похож на командира и словно начинает руководить другими животными.

Еще одним четвероногим товарищем стал щенок Тотоша. Он прибился к бойцам в одном из населенных пунктов и серьезно заболел. Военные не бросили животное, выходили его и отвезли к ветеринару.

Черный котенок Чевас стал другом бойца Алексея из Луганска. Он, как и другие коты на передовой, ловил мышей и помогал поддерживать привычный порядок в подразделении. Когда Алексей собрался в отпуск, то не захотел оставлять питомца в опасной зоне и забрал его с собой домой.

В батальоне имени Тагира Кусимова живут два котенка из Башкирии — Патрон и Гильза. Несмотря на юный возраст, они уже проявили себя как охотники на грызунов, которые доставляют немало хлопот на позициях.

Дизелю сшили бронежилет

Историю черного кота Дизеля, который жил вместе с зенитчиками группировки «Отважные», рассказывала «Комсомольская правда». Котенка нашел военнослужащий из Челябинска Константин с позывным Депутат. Питомец был совсем маленьким, но быстро привязался к бойцу и его сослуживцам.

«Мы не помним, как он появился у нас в подразделении, мы просто поняли, что он наш. Историю его сами ему выдумали, потому что правды уже не узнаем. Но он точно родился между боями в момент взятия Авдеевки».

Дизеля хорошо кормили, однако он почти не рос. По словам Константина, кот плохо слышал, а его глаза выглядели мутными. При этом животное не переставало быть любимцем подразделения.

«Он превратился в нашего товарища. Я начал снимать много видео с ним и отправлять волонтерам», — приводили слова солдата в «Комсомольской правде».

Видео с Дизелем стали набирать популярность. Кот ловко передвигался по маскировочным сетям, охотился на мышей и демонстрировал настоящие акробатические способности. Чтобы обезопасить питомца, челябинские активисты Народного фронта предложили бойцам изготовить для него специальную защиту.

Волонтеры сшили для кота миниатюрный бронежилет размером 15 на 15 сантиметров и маскировочный костюм. На изготовление экипировки ушел целый день. Позже в сети появились видео, на которых Дизель бегает в своей защите и забирается на заборы с маленьким деревянным автоматом.

Не все пользователи одобрили такую идею. Некоторые обвиняли военных в том, что они издеваются над животным. Но Константин объяснял, что бойцы заботились о коте и очень к нему привязались.

«Разное говорили, что издеваемся над ним, а мы его безмерно любили. Он у нас с рук не слезал, а его выдержке могли бы позавидовать коренные вояки. Он не пугался взрывов выходов и приходов, был очень игривым и никого не боялся», — рассказывал Константин.

Дизель провел с бойцами около полугода. Кот погиб, попав под колеса бронеавтомобиля.

«Ему доли секунды не хватило. Умер у нас на руках. Мы его похоронили, было очень обидно, но такова жизнь».

После гибели Дизеля в подразделении остались другие кошки и собаки.

«Мы никогда не бросаем никого. Стараемся, чтобы братья наши меньшие с нами находились. Они не просто наши друзья, они наши помощники. Собаки предупреждают о враге, охраняют припасы, коты спасают нас от мышей. Животные всегда будут вокруг нас».

Ранее 5-tv.ru писал, что тигренка, спасенного в зоне СВО, доставили в зоопарк Ставрополя. По оценке специалистов, хищнице около семи месяцев.

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