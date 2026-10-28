Фото: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O

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Глава киевского режима утверждает, что ежемесячные поставки американских перехватчиков не покрывают потребности украинской системы ПВО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство объемами военной помощи со стороны США. По его словам, в 2026 году Украина получала в среднем по 12 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в месяц. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «ТСН».

«Возможно, он (глава Пентагона — Прим. ред.) думает, что подписал все, но это не так. Он подписал американский пакет на 12 ракет. Отлично. Но в этом месяце я использовал 35», — заявил Зеленский, говоря о министре обороны США Пите Хегсете.

Также он пожаловался, что вынужден постоянно договариваться о новых поставках вооружения. По его словам, Киев ищет альтернативные пути получения ракет-перехватчиков, в том числе через европейских партнеров.

«Я сегодня живу в таких обстоятельствах, когда постоянно, каждую неделю, нужно собирать новые пакеты, новые ракеты, новую защиту», — посетовал Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп усомнился в возможности дальнейших переговоров с Владимиром Зеленским. На фоне разногласий между Вашингтоном и Киевом американские журналисты также сообщали о задержках с согласованием поставок ракет для системы ПВО Patriot.

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