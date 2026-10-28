Путин пригласил африканские авиакомпании начать полеты в Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Сербин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент отметил, что новые маршруты станут дополнительным стимулом для развития туризма.

Президент России Владимир Путин пригласил авиакомпании из африканских стран открыть прямое авиасообщение с РФ. Об этом он заявил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

По его словам, запуск новых маршрутов будет способствовать развитию туристических связей между сторонами.

«Естественно, приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма», — сказал Путин.

Кроме того, по словам главы государства, партнерам из Африки предложены комплексные варианты формирования устойчивых логистических коридоров, что напрямую поспособствует увеличению товарооборота и инвестиций.

Путин указал и на появление новых финансовых механизмов: они предусматривают господдержку при создании отечественными компаниями на территории африканских государств складских объектов, транспортно-логистических и дистрибьюторских центров, а также сборочных и сервисных площадок.

Москва принимает Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» 28–29 октября. На мероприятии присутствуют делегации 48 из 54 африканских государств, причем более двадцати из них представлены на уровне глав государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе пленарного заседания саммита «Россия — Африка» в Москве Владимир Путин сообщил о внушительных успехах России в упрочении технологического суверенитета, включая сферу IT. По словам российского лидера, отечественные инновационные компании разработали технологии, которые принципиально улучшают качество сервисов. Помимо этого, в медицинской области ведутся цифровые разработки. Глава государства также отметил, что РФ обладает полной производственной цепочкой для разработки больших генеративных нейросетей — в стране уже имеются две собственные большие языковые модели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.