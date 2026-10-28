Путин заявил о попытках Запада загнать Африку в долговую кабалу

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент России отметил, что последствия колониальной эпохи до сих пор мешают развитию континента.

Западные страны пытаются сохранить влияние на Африку с помощью долговых обязательств, заявил Владимир Путин. По его словам, навязываемые на невыгодных условиях займы могут вынуждать государства направлять ресурсы на погашение задолженности в ущерб развитию. Об этом он заявил на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка».

«Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу. Навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы обслужить и закрыть задолженность», — сказал глава государства.

По словам Путина, такие условия могут наносить ущерб долгосрочным планам развития африканских стран. Президент также подчеркнул, что последствия колониальной эпохи продолжают ощущаться на континенте.

«Надо признать, что последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор», — отметил российский лидер.

Он пояснил, что инфраструктура многих африканских государств исторически создавалась прежде всего для вывоза сырья в метрополии. При этом ситуация постепенно меняется благодаря развитию экономического сотрудничества между странами континента.

Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходят в Москве 28–29 октября 2026 года. Участие в мероприятии принимают делегации 48 из 54 африканских государств, причем 22 из них представлены на уровне глав государств. Сопредседательствуют президент России Владимир Путин и президент Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе.

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