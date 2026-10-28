Шохин: Россия близка к соглашениям о свободной торговле со странами Африки

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

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Речь также идет о защите инвестиций, поощрении капиталовложений и избежании двойного налогообложения.

Россия приблизилась к заключению ряда соглашений о свободной торговле с африканскими странами. Об этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил 5-tv.ru на полях форума «Россия — Африка».

По словам Шохина, деловая часть саммита позволила активизировать работу двусторонних деловых советов и продвинуть конкретные проекты.

«Очень мы близки к тому, чтобы заключить ряд соглашений о свободной торговле и аналогичных соглашений, которые частично в компетенции экономической комиссии ЕАЭС, а частично в рамках национальной компетенции», — сказал он.

Шохин уточнил, что речь идет в том числе о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, инвестициях и избежании двойного налогообложения.

Он также отметил, что в рамках деловых советов появляется возможность снимать существующие ограничения и продвигать конкретные инициативы компаний, работающих с Африкой.

«Вот мы на этом форуме, деловом форуме, саммите, на мой взгляд, сделали серьезный шаг в направлении урегулирования», — подчеркнул глава РСПП.

Третий саммит «Россия — Африка» пройдет в Москве 28–29 октября. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на экономический и гуманитарный форум приглашены около четырех тысяч российских и африканских предпринимателей из различных отраслей.

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