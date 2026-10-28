«Приключения мамонтенка. В поисках мамы» покажут в Турции

Фото: НМГ Кинопрокат

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Российский анимационный фильм представят в кинотеатрах, а затем на местном телевидении и стриминговых платформах.

30 октября 2026 года в кинотеатрах Турции стартует прокат анимационного фильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». После широкого проката мультфильм будет доступен на турецком телевидении и онлайн-платформах.

Новый фильм вдохновлен рассказом Дины Непомнящей «Мама для мамонтенка». В центре сюжета — мамонтенок Пушистик, который просыпается в ледяной пустыне и отправляется на поиски мамы. Несмотря на новые сюжетные линии, музыкальные номера и юмор, в основе фильма осталась главная идея оригинальной сказки — любовь к маме. Именно она, по мнению режиссера Александра Войтинского, делает историю близкой зрителям разных стран.

«Турецкому зрителю хорошо знаком жанр такого приключения. Вспомним Капитана Пенгу, Маленькую черную рыбку или Синдбада-морехода с его невероятными путешествиями и удивительными встречами. Наш мамонтенок тоже маленький путешественник, который открывает для себя огромный мир. Но на это он никогда бы не решился, если бы его не вела любовь к маме — уникальная сила, понятная любому человеку, которая остается с нами, даже когда мамы нет рядом. Эту суть советского мультфильма мы бережно сохранили, обогатив историю музыкой, юмором и новыми друзьями», — подчеркнул Александр Войтинский.

Особое место в фильме занимает музыка. Знаменитая песенка мамонтенка стала главной музыкальной темой фильма, а композиции других героев создавались с учетом индивидуальности конкретных исполнителей. В озвучании приняли участие Филипп Киркоров, Вадим Галыгин, Пелагея, NILETTO, Яна Чурикова, Александр Ревва, Gazan, Алена Любимова и блогеры Маша и Роберт Герберы.

«Мы сочиняли песни, уже сразу представляя конкретных артистов, всем известных исполнителей. И потом очень волновались, когда отослали нашим звездам сценарий с песнями и ждали ответа. И случилось чудо — они все согласились!» — рассказал Александр Войтинский.

Российская премьера фильма состоялась 1 октября и прокат продолжается. Картина уже стала самым кассовым анимационным проектом года, собрав 290 миллионов рублей.

«Российский прокат уже показал высокий интерес к фильму, и мы уверены в успешном продолжении его международного пути. Уникальность этого фильма в том, что он воспринимается не как новая версия советского произведения, но как самостоятельная картина, способная заинтересовать зрителей благодаря захватывающему сюжету, ярким героям и музыкальному сопровождению», — отметила генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина.

Производством фильма занималась кинокомпания Bazelevs. Международным дистрибьютором картины, а также эксклюзивным дистрибьютором цифровых и телевизионных прав выступает компания Art Pictures Distribution, входящая в холдинг «Национальная Медиа Группа». Кинотеатральные права на территории России и СНГ представляет «НМГ Кинопрокат».

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