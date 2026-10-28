Сезон выталкивания автобусов раньше срока открыли в Кузбассе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дороги уже в октябре превратились в непроходимые сугрубы

Кадры из Кузбасса, куда нагрянула настоящая зима. И многие оказались к такой резкой смене сезонов совсем не готовы.

После сильных снегопадов дороги сразу превратились в непроходимые сугробы. Из-за этого раньше срока пришлось открыть «сезон выталкивания автобусов». В итоге человеческие силы оказались сильнее лошадиных.

А вот Центральную Россию и северо-запад репетиция зимы ждет уже на следующей неделе, говорят синоптики. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. В Петербурге после рекордного тепла резко похолодает, так что водителям напоминают о смене резины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зима 2026–2027 годов может оказаться холодной, несмотря на влияние Эль-Ниньо, которое обычно связывают с более мягкими зимними условиями в отдельных регионах. Один из факторов неопределенности — возможное внезапное стратосферное потепление в начале ноября, способное ослаблить полярный вихрь.

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