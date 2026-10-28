Матвиенко: сроки «гаражной амнистии» больше не будут продлевать

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Программа позволяет в упрощенном порядке оформить права на капитальные гаражи и земельные участки под ними.

Срок действия «гаражной амнистии» больше не станут продлевать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

По ее словам, россияне и региональные власти пока недостаточно активно занимаются оформлением прав на незарегистрированные гаражи и земельные участки под ними. Матвиенко призвала граждан воспользоваться предоставленной возможностью, а органы власти — помочь им привести документы в порядок.

«Федеральное собрание не будет продлевать сроки „гаражной амнистии“. Чтобы граждане проявили свою ответственность, если они заинтересованы в легализации, и власти помогли <…> разобраться с документами, перечнем, навести порядок», — сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что решение продлить программу еще на пять лет принималось в интересах граждан, однако многие владельцы незарегистрированной собственности не спешат оформлять свои права. Матвиенко поручила сенаторам проверить реализацию закона в регионах и взять вопрос на контроль.

В августе президент Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить права на капитальные гаражи и земельные участки под ними.

По данным Росреестра, за время действия механизма россияне зарегистрировали около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков под ними.

«Гаражная амнистия» действует в России с 2021 года. Она распространяется на капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года, в том числе расположенные на территориях гаражных кооперативов. При этом самовольные постройки и временные конструкции, включая «ракушки», под действие программы не подпадают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.