Пара устроила драку с младенцем на руках в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Потасовка произошла в вагоне метро.

В петербургском метро молодая пара затеяла потасовку, держа на руках грудного ребенка. Об этом 5-tv.ru сообщила свидетельница Татьяна.

Инцидент произошел на перегоне «Девяткино» — «Академическая». В вагон вошла пара с грудным ребенком, и между ними вспыхнул конфликт. Женщина передала младенца мужчине и стала наносить ему удары руками и ногами.

В самый разгар потасовки мужчина положил громко плачущую дочь на соседнее сиденье и продолжил драку. Пассажиры поезда при этом никак не реагировали на происходящее. Тогда Татьяна решила взять ребенка к себе на руки.

«Я просто подошла, забрала девочку и сидела с ней, пока они не успокоились. На руках у меня она замолчала», — рассказала женщина.

Конфликт длился несколько минут, после чего пара вместе с дочерью вышла на станции «Академическая». Обстоятельства произошедшего выясняются.

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