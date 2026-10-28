Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Какую роль в противодействии медиаманипуляции способно сыграть международное сотрудничество?

Распространение ложной информации способно влиять на настроения граждан и подталкивать их к действиям против властей и государственных институтов. Об этом заявил министр коммуникаций и СМИ ЦАР, официальный представитель правительства Эварист Нгамана на сессии «Меняя ракурс: как СМИ стран глобального большинства влияют на мир» Медиафорума «Россия — Африка».

По его словам, при попытках дестабилизировать государство могут использоваться медиа и дезинформация. Нгамана подчеркнул, что речь идет не об отдельных случаях, а об общем направлении информационного воздействия.

«Когда хотят дестабилизировать какую-то страну, используют медиа, используют ложную информацию и закладывают в головы наших сограждан, в умы наших сограждан ложную информацию, которая будет подталкивать их к действиям против власти, против институтов», — сказал министр.

Он отметил, что подобная дезинформация, по его мнению, способна подрывать основы государства. В связи с этим Нгамана назвал СМИ одним из средств защиты суверенитета.

Министр также выступил за развитие сильного медиапространства в России и африканских странах. По его словам, Москва и государства Африки должны искать возможности для совместной работы и обмена опытом, чтобы противостоять информационным потокам, которые, как считает Нгамана, могут ослаблять государства.

Отдельно он отметил скорость распространения информации в цифровой среде. В связи с этим необходимо уделять внимание подготовке специалистов и способности СМИ быстро адаптироваться к изменениям в медиасфере.

Нгамана подчеркнул важность сотрудничества России и африканских стран в этой области.

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