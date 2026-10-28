Россия предоставила консульский доступ к задержанному японскому журналисту

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Корреспондента арестовали ранее за сбор данных об оборонных ресурсах РФ.

Россия предоставила консульский доступ к задержанному японскому корреспонденту бюро газеты «Хоккайдо Симбун». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

На Сахалине по подозрению в шпионаже задержали журналиста японской газеты «Хоккайдо Симбун», аккредитованного при Министерстве иностранных дел (МИД) России. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Японец работал в Южно-Сахалинске, собирая информацию, которая касалась обороноспособности России. По версии силовиков, эти данные могли быть использованы против национальной безопасности нашей страны.

Позже выяснилось, что журналист изучал темы Курильских островов и японской оккупации Южного Сахалина.

Эту ситуацию позднее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова — она подчеркнула, что попытки Токио использовать журналистов в информационных диверсиях вызывают жалость. Она также напомнила, что после начала спецоперации японские власти поддержали антироссийский курс ЕС.

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