«Фото на дверной глазок»: Слуцкого и Аршавина высмеяли за снимки на «Золотом мяче»
Слуцкого и Аршавина высмеяли за фото на «Золотом мяче»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Вильф
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Наряды спортсмена и тренера спровоцировали шквал шуточных комментариев.
Совместные фотографии заслуженного тренера России Леонида Слуцкого и футболиста Андрея Аршавина с церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне вызвали волну шуток в социальных сетях.
На кадрах Слуцкий и Аршавин позируют в черных костюмах с красными бабочками, которые выглядят больше нужного, особенно у Аршавина ввиду его невысокого роста — 172 сантиметра. Коминчности парному фоту добавлял и высокий рост Слуцкого.
Комментаторы не оставили без внимания детали образов.
«Кто-нибудь причешет Аршавина?» — отметил один из пользователей.
«А почему вас так одели, будто на вырост?» — написал другой.
«Родственники со стороны жениха»; «Можно было и побольше бабочку»; «У Аршавина вентилятор на рубашке?» — такими шутками фанаты завалили пост Слуцкого в соцсети.
Среди реплик также встречались: «Агент 007 и 0.33», «Агенты балтика 9», «Курили вместе, вставило по отдельности» и «Аршавину больше не наливать».
Один из пользователей предположил, что фото сделано «на дверной глазок».
«Золотой мяч» получил 33-летний форвард мюнхенской «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн. Он стал первым английским футболистом за минувшие 25 лет, которому вручили эту премию.
Вторую и третью строчки заняли капитан французской национальной команды Килиан Мбаппе и нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.
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