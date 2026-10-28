Следы насильственной смерти: в Челябинске нашли убитыми троих человек

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

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Место преступления осматривают криминалисты.

В Челябинске нашли убитыми троих человек — предположительно, семью. Об этом сообщили в отделе Следственного комитета по региону.

«Следователем следственного отдела по Центральному району города Челябинск СУ СК России возбуждено уголовное дело», — гласит публикация ведомства в МАКС.

По данным следователей, тела нашли в одной из квартир дома в микрорайоне Вишневая горка. На месте обнаружены тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери. Кем мужчина был по отношению к женщине и девочке, не уточняется. У всех — признаки насильственной смерти.

Криминалисты осматривают место предполагаемого убийства и устанавливают все обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве раскрыли убийство 40-летней Татьяны Е., тело которой нашли в лесном массиве под Ступином. Расправу над бывшей женой устроил 37-летний Виталий М. во время ссоры в квартире на Зеленом проспекте на востоке Москвы: в пылу конфликта мужчина ударил женщину кулаком в лицо, а когда та потеряла сознание — задушил ее.

Лишь через двое суток, глубокой ночью, он вынес тело из дома, загрузил в машину и увёз в лесной массив под Ступином, всё это время родные безуспешно искали пропавшую.

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