В Самаре задержали женщину, оставившую двухмесячную дочь на улице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; МАКС/Следком-Самара/SledSamara; 5-tv.ru

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Девочку нашли дети в коляске возле мусорки.

В Самаре 23-летней местной жительнице предъявили обвинение после того, как она оставила двухмесячную дочь в коляске на улице без присмотра. Кроме того, по версии следствия, женщина применила насилие к сотруднику полиции. Об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

По данным следствия, 26 октября обвиняемая оставила детскую коляску с младенцем на улице. Как отмечают следователи, из-за возраста и беспомощного состояния девочка не могла самостоятельно обеспечить собственную безопасность. Оставление ребенка без присмотра могло привести к тяжким последствиям.

На ситуацию обратили внимание прохожие. Они своевременно сообщили о случившемся правоохранителям и обратились за медицинской помощью. Сейчас девочка находится в больнице под наблюдением врачей. Угрозы ее здоровью нет.

В отношении женщины расследуется уголовное дело по статье об оставлении в опасности, а также по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Кроме того, следствие предъявило ей обвинение в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Этот эпизод произошел 27 октября в отделе полиции. По версии следствия, женщина применила насилие к инспектору подразделения по делам несовершеннолетних.

В настоящее время обвиняемая задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать двухмесячной девочки, найденной в коляске возле мусорных баков в Самаре, уже оставляла ребенка. Женщину с дочерью заметила прохожая на улице Победы. По словам очевидицы, мать пила пиво и кричала на ребенка. После приезда полиции мать оставила девочку сотрудникам правоохранительных органов и скрылась. Ребенка доставили в отделение.

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