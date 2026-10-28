Перчатки не спасут: какой след может выдать преступника

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Важную роль в расследовании могут сыграть детали, на которые сам злоумышленник не обратил внимания.

Перчатки не всегда помогают преступнику избежать обнаружения следов на месте происшествия. Более того, сами изделия могут оставить индивидуальные следы или микрочастицы материала, по которым их удастся идентифицировать. Об этом РИА Новости рассказала старший следователь-криминалист отдела криминалистического сопровождения следствия управления криминалистики ГСУ СК России по Москве Ксения Каткова.

По ее словам, эксперты могут обнаружить не только традиционные следы, оставленные человеком, но и следы, связанные с предметами, которыми он пользовался.

«Не всегда перчатка предостерегает от того, чтобы не осталось каких-либо следов. В частности, сама перчатка может оставить индивидуальный след либо микрочастицы материала, из которого она изготовлена», — пояснила Каткова.

Такие частицы, по словам специалиста, могут позволить установить связь между обнаруженным следом и конкретной перчаткой. После этого эксперты при определенных обстоятельствах могут использовать ДНК-исследование для установления ее владельца.

Каткова отметила, что в современном мире полностью остаться незамеченным практически невозможно. При расследовании преступлений специалисты анализируют широкий спектр информации.

В частности, речь идет о классических следах — отпечатках пальцев, следах обуви и биологических материалах, включая ДНК. Наряду с ними следователи учитывают цифровые следы, которые также могут использоваться для установления личности человека.

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