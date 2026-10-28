Лантратова: режим тишины в Алешках за прошедшие 30 часов ни разу не нарушили

Фото: © РИА Новости/Иван Родионов

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Российская и украинская стороны координируют выполнение договоренностей.

Нарушений режима тишины в Алешках Херсонской области за 30 часов не зафиксировано. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Мы постоянно на связи с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и вместе координируем выполнение договоренностей», — заявила омбудсмен.

Также Лантратова выразила благодарность Первой леди США Мелании Трамп. Супруга президента США Дональда Трампа поддерживает гуманитарную деятельность и помогает мирным жителям Алешек.

«У нас одна цель — помочь людям в Алешках, сделать все возможное для безопасного выезда тех, кому это необходимо», — отметила Лантратова.

Ранее 27 октября Лантратова также сообщила, что договоренности о соблюдении режима тишины в Алешках выполняются полностью. Он начал действовать в 4:00 по московскому времени 27 октября и будет действовать до 22:59 по московскому времени 1 ноября. Договоренность принята для вывода мирных жителей и реализации гуманитарной помощи.

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