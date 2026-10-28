Доля Африки в российском товарообороте выросла в два раза

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Зарембо; 5-tv.ru

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Среди перспективных направлений взаимодействия — машиностроение, фармацевтика и туризм.

Доля африканских стран в общем товарообороте России за последние годы увеличилась вдвое — с 2% до 4%. При этом объем торговли с континентом в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на сессии «Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе».

По его словам, с 2022 года российско-африканская торговля выросла в полтора раза. Министр отметил, что достигнутый показатель свидетельствует о положительной динамике, однако потенциал сотрудничества остается значительно больше.

«По цифрам видно, что у нас с 2022 года торговля с африканским континентом увеличилась в полтора раза. Российский товарооборот с Африкой в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. Доля выросла в два раза — с 2% до 4%, но это по-прежнему 4%», — сказал Решетников.

Основными направлениями сотрудничества министр назвал машиностроение, фармацевтику и туризм. Параллельно Россия и африканские страны работают над созданием независимой логистической инфраструктуры для развития торговли.

По словам Решетникова, одной из долгосрочных целей остается увеличение товарооборота до 50 миллиардов долларов к 2030 году. Он признал, что такой показатель потребует значительного объема работы, но отметил продвижение в этом направлении.

«К 2030 году цифра в 50 миллиардов долларов оборота кажется амбициозной, но надо многое успеть, многое сделать, но, тем не менее, мы движемся», — заявил министр.

Еще одной особенностью торговли с африканским континентом Решетников назвал расчеты в национальных валютах. По его словам, их доля во всех сферах составляет 93%.

Министр также отметил, что пока не вся торговля с африканскими странами осуществляется непосредственно через континент. При этом, по его мнению, ключевым остается сам факт роста объемов взаимодействия.

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