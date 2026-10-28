Астероид, убивший динозавров, помог муравьям завоевать мир

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Участки ДНК, которые долго считали бесполезными паразитами, неожиданно оказались двигателями эволюции.

Активность «прыгающих генов» могла способствовать появлению множества видов муравьев после массового вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад. К такому выводу пришла международная группа под руководством Лукаса Шрадера из Мюнстерского университета. Работа опубликована в Science Advances.

Ученые сравнили геномы 163 видов, представляющих 12 из 16 современных подсемейств муравьев. На основе этих данных они реконструировали изменения активности мобильных генетических элементов за последние 100 миллионов лет.

Что происходило после падения астероида

В нескольких крупных эволюционных линиях муравьев исследователи обнаружили всплески активности транспозонов, или «прыгающих генов», в раннем палеогене. Этот период начался около 66 миллионов лет назад, после падения астероида и массового вымирания.

Всплески предшествовали быстрому увеличению разнообразия соответствующих групп. Кроме того, линии с большим количеством мобильных элементов, как правило, сегодня насчитывают больше видов.

Авторы предполагают, что транспозоны могли стать одним из механизмов, связывающих масштабные изменения окружающей среды с последующим эволюционным успехом муравьев.

Как работают «прыгающие гены»

Транспозоны — участки ДНК, способные перемещаться внутри генома и создавать собственные копии.

Долгое время их рассматривали преимущественно как «геномных паразитов». Они могут размножаться без очевидной пользы для организма, а иногда их активность связана с заболеваниями.

Вместе с тем такие элементы способны создавать возможности для эволюционных изменений. Новая работа указывает на их возможное участие в разнообразии муравьев, число видов которых сегодня превышает 15 тысяч.

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