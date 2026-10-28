Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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ЦИК Израиля обработал почти 50% бюллетеней.

После подсчета почти 50% голосов на выборах в парламент Израиля вперед вышли партия Биньямина Нетаньяху и его коалиция. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Данные пока предварительные. Официальных итогов голосования пока не объявлено. ЦИК продолжает обработку бюллетеней.

Явка на парламентских выборах в Израиле составила 77,7% — это максимальное значение с 1999 года.

По сведениям ЦИК, на участки пришли примерно 5,7 миллиона человек из 7,3 миллиона обладающих правом голоса. Это на 7,1% превышает показатель выборов 2022 года.

Эти данные основаны на экзитполах и не являются окончательным подсчетом голосов.

Парламентские выборы в Израиле начались 27 октября — впервые после нападения радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и последующей войны в секторе Газа. Нетаньяху и «Ликуд» рассчитывали сохранить власть в союзе с партнерами по правящей коалиции. В какой-то момент выборов партия Нетаньяху лидировала по числу голосов.

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