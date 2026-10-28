«Зачем они здесь нужны»: Мазаев о SHAMAN и L'One на концерте Бутмана

Мазаев: я не понимаю, зачем Бутман позвал SHAMAN на юбилейный концерт

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Певец скептически отнесся к выступлению этих артистов на джазовом шоу.

Заслуженный артист РФ Сергей Мазаев не понял, зачем народный артист РФ Игорь Бутман позвал заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного, как SHAMAN, на юбилейный концерт в Кремлевском дворце в честь своего 65-летия. Об этом он заявил 5-tv.ru.

Также скептически он отнесся и к участию рэпера Левана Горозии, известного, как L'One.

«Я не понимаю, зачем они здесь все вообще нужны. Я их приветствую всех, но я просто первый раз. Может, они что-то джазовое выучили, конечно», — высказался артист.

При этом рэпера Горозию Мазаев назвал «нормальным пацаном», упомянув, что когда-то у них был общий проект. SHAMAN же, по его словам, занял нишу патриотического прогрессив-рока, и видеть его на джазовом концерте странно, хотя он талантлив, и вполне может справиться с новым для себя жанром.

«Дронов, ну что, я знал его как такого, как бы прогрессив-рок, он поет патриотический, так сказать, с гражданской. Ну, а здесь джаз. Ну, не знаю, посмотрим, может, получится. Да должен, он парень талантливый вроде», — сказал певец.

По словам самого Бутмана, SHAMAN идеально вписался в роль джазового певца.

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