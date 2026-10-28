Экс-генсек ОДКБ Бордюжа предложил исключить Армению из организации

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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По его словам, республика не платит взносы и не участвует в работе объединения, но влияет на решения.

Бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа высказался за исключение Армении из объединения. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Бордюжи, республика не принимает участия в работе организации, но при этом сохраняет возможность влиять на принимаемые решения.

«Я бы их исключил. Взносы не платят, участие не принимают. Если по-серьезному, они должны просто взять и выйти, если это серьезные партнеры», — приводит его слова агентство.

Как отметил Бордюжа, несмотря на приостановку участия в деятельности ОДКБ, Армения остается полноправным членом организации. Поскольку решения принимаются консенсусом, позицию Еревана приходится учитывать, хотя, по мнению экс-генсека, она противоречит действиям объединения.

Бордюжа считает, что Армении следовало бы официально выйти из организации. Если же республика не собирается этого делать, но по-прежнему отказывается от участия в работе и уплаты членских взносов, ее необходимо исключить из ОДКБ.

23 октября в ОДКБ сообщили, что вопрос о членстве Армении может быть решен 11 ноября. Генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков отметил, что Армения де-факто уже покинула состав ОДКБ. По его словам, организация направляет документы на внутригосударственное согласование, в том числе в Армению.

24 сентября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Салюков заявил, что переход Армении на стандарты США и НАТО грозит ей разочарованием. По его оценке, такой переход потребует огромных расходов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, сказал, что власти Евросоюза наверняка обманут Армению в вопросе евроинтеграции.

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