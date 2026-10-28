Африка в гостях: на форум в Москву приехали представители 48 стран Черного континента

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Гости ищут совместных проектов, инвестиций, выгодных контрактов с Россией.

Саммит «Россия — Африка» — экономический и гуманитарный форум, где обсуждают инвестиции, развитие промышленности, цифровые технологии и энергетическую безопасность.

Но за всей этой официальной повесткой — люди, которым предстоит воплощать договоренности в жизнь. Как они знакомятся, работают и выстраивают сотрудничество — увидел корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Каждые 20–30 минут во Внуково садится очередной борт номер один. Одних только глав государств на форуме «Россия — Африка» больше 20. У гостиничных фойе суета: делегаты, некоторые в шапках-ушанках, штурмуют микроавтобусы. В ресторане национального центра «Россия» столпотворение. Подают инопланетную по меркам гостей экзотику: малосольные огурчики, маринованные опята, бефстроганов.

— Это, безусловно, новый опыт.

— Мне нравится есть это с черным хлебом, какой пекут только в России.

Это лишь затравка к основной порции русского гостеприимства: все, кто приехал в эти дни в Москву, ищут совместных проектов, инвестиций, выгодных контрактов. Предыдущий такой саммит прошел три года назад в Петербурге. И с этого момента товарооборот между Россией и Африкой увеличился в полтора раза, превысив 21 миллиард долларов.

О заинтересованности африканских государств в партнерстве с Россией можно судить по одному числовому показателю: на форум в Москву приехали делегации 48 из 54 стран континента.

Одна из традиционных сфер сотрудничества — образование. В России сейчас учится более 40 тысяч африканских студентов.

«Мой университет — Государственный университет штата Кадуна в Нигерии. Мы обмениваемся знаниями и опытом, чтобы содействовать миру и согласию во всем мире», — сказал вице-канцлер Государственного университета Кадуна в Нигерии Абдулла Ибрагим Мусса.

Но учат русскому и в самой Африке. Вот эпизод, снятый съемочной группой «Известий» в Танзании. Не сказать, что русский прост, как раз-два-три, но если выучить, карьера пойдет как по нотам.

— Меня зовут Ариана. Мне нравится учить русский язык.

— Я учу русский язык, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и стать хорошим бортпроводником.

Еще одна точка взаимного интереса — сельское хозяйство. В 2025 году Россия направила в Африку 18 миллионов тонн зерна и еще 13 миллионов — в этом. А минеральных удобрений с начала прошлого года — почти четыре миллиона тонн. Там теперь настолько хорошо все растет, что посол Сьерра-Леоне предложил сдавать российским бизнесменам землю для выращивания кофе.

«Русские пьют много кофе и любят шоколад, но сырье для него закупают в третьих странах. Соглашение позволит напрямую закупать продукцию у российских производителей в Сьерра-Леоне», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сьерра-Леоне в Российской Федерации Мохамед Йонгаво.

Журналисты попросили местного блогера Сори Бакарра изучить перспективную нишу.

«В 2024 году экспорт какао принес Сьерра-Леоне почти 145 миллионов долларов США, а кофе — еще 12 миллионов», — сказал блогер Сори Бакарр.

«Если российские партнеры приедут в Сьерра-Леоне, чтобы работать с нами, мы будем рады принять их», — сказала Амината Мори.

Хорошее отношение к русским — в памяти поколений. Еще во времена Советского Союза нашими специалистами на Африканском континенте было построено три десятка энергообъектов, 3 НПЗ, 29 заводов, 40 сельскохозяйственных предприятий и около сотни учебных заведений.

«Когда были детьми, в школах много слышали историй о России, о Юрии Гагарине и футбольной сборной Советского Союза», — сказал журналист Арминдо Лаурено.

Оттого и отношение к нам у африканцев не такое, как к набивавшимся в «партнеры» веками гостям из Старого Света.

«К ним продолжают относиться как к источнику ресурсов, благосостояния Запада исключительно, и не видят в них больше ничего», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И это при том, что основной капитал Африки — человеческий. И наши отношения с каждой из стран основаны на дружбе и взаимной выгоде и доверии. Оттого и гостей с Черного континента с самыми пестрыми флагами встречают как самых дорогих.

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