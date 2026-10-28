Фото, видео: © РИА Новости/Анатолий Гаранин; 5-tv.ru

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Свидетели и участники кровопролитных сражений еще могут рассказать, как вели себя немцы на оккупированной территории, а вот нынешние киевские власти предпочли все забыть.

С исторической памятью у Киева все непросто. Сегодня исполняется 82 года со дня, когда Красная армия завершила освобождение советской Украины от нацистов.

И вот парадокс: еще в 2009-м памятную дату своим указом закрепил тогдашний президент Виктор Ющенко. Теперь же советских воинов, заплативших за освобождение этих земель миллионами жизней, называют оккупантами. Режим Зеленского перечеркивает то, что украинские власти сами же когда-то официально и признавали.

Что о тех событиях помнят сами фронтовики? С ними встретился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ворох фотографий, стопка альбомов. Ветеран Великой Отечественной вглядывается в лица однополчан.

«Друзья все, и фронтовые, и кто по службе. И ни одного. Все, кто тут есть, ни одного живого нет!» — сказал ветеран Великой Отечественной войны Иван Поярков.

Свидетелей великих битв почти не осталось. И поэтому Иван Поярков, чувствуя большую ответственность, очень тщательно вспоминает, как вели себя немцы на Украине.

«Снимают с себя рубаху, наматывают на палку или на штык и машут, что сдаются», — сказал Иван Поярков.

Но то было под занавес войны, в 1944-м, а с самого начала освобождать территорию от Харькова до Ужгорода было ох как непросто. Историки все посчитали: с августа 1943 года по октябрь 1944-го в сражениях за Украину общие потери Красной армии составили два миллиона шестьсот тысяч солдат. Направление считалось самым важным и самым кровопролитным. Одно только форсирование Днепра чего стоит. Командовали украинскими фронтами лучшие из лучших.

«Туда потянули таких, как Конев, там находился постоянно и Жуков туда приезжал, и Василевский», — сказал военный историк Валентин Рунов.

Тогдашние бои совсем не похожи на нынешние. Огромные колонны танков, тучи самолетов. Все решалось количеством снарядов и стремительным натиском.

«Там я был ранен, госпиталь. Прошел территорию, кстати, где сейчас еще идут бои, в районе Изюма, Барвенково, вот в этом районе», — сказал ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Василий Мирошниченко.

Василий Мирошниченко прекрасно помнит орудие, из которого стрелял.

Основное средство против бронетехники тех времен. Пушка ЗИС-3. Семьдесят шесть миллиметров калибр. Не было ни FPV-дронов, ни ракет. Нужно было развернуть ствол в нужном направлении, прицелиться и попасть в движущийся танк!

А вот нынешняя украинская власть сегодня ничего не помнит. Хотя сама придумала эту памятную дату. День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков был введен указом президента Виктора Ющенко в 2009 году. Но теперь об этом удивительном по нынешним временам факте пытаются не вспоминать.

— Что на самом деле означает для нас, украинцев, 28 октября 1944 года? Можно ли считать это победой, подобной освобождению Бухенвальда? Наша страна, к сожалению, не стала независимым государством. Украина оказалась под советской оккупацией.

Никто не берет в расчет, что в 1940-е не было никакого независимого государства, а была одна страна — Советский Союз. Что все страдания по поводу «сине-желтой отчизны» прекратились с завершением Гражданской войны и разгромом Петлюры. А сама идея украинства изрядно пострадала от действий украинских же коллаборантов. Не пройди Советская армия через Украину, никто не узнал бы про Бабий Яр. Но нет. Наших солдат официальная украинская историография называет оккупантами. Причем сразу на все времена.

— И во всех наших городах обязательно будут наши флаги. «Юнкерсы» и дроны-камикадзе падают одинаково. А в нашем небе обязательно будут наши птицы, наша голубизна, наша мечта.

Украинские власти постоянно проводят параллели между войной тогда и сейчас. И такое впечатление, что события у них в головах путаются. Освобождение у них — оккупация. А что же тогда делали немцы, венгры и прочие союзники Гитлера — непонятно.

Только ветераны Великой Отечественной, которым по сто лет, еще не забыли. И в подробностях рассказывают, как прошагали землю, которую теперь политики назначили считать враждебной.

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