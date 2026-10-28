Битва за малое небо: как российские бойцы прикрывают дороги от БПЛА врага

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Практически в каждом зенитном дивизионе теперь есть свои подразделения противодействия беспилотным системам противника.

К событиям в зоне спецоперации. Почти в каждом войсковом соединении появились отдельные подразделения, которые отвечают за противодействие вражеским беспилотникам. На счету наших боевых расчетов — тысячи сбитых квадро- и гексакопетров. Сотни перехваченных Hornet, а также дронов-перехватчиков. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин проехал по прифронтовым дорогам и увидел работу мобильных групп.

Казалось бы, уже знакомая дорога, по которой за эти годы ездили десятки раз, но фронт меняется, и вместе с ним меняется обстановка здесь, на каждом отрезке пути.

«Практически через каждые двести-триста метров мы видим бойцов, которые находятся на постах, следят за небом, подают знаки», — сказал корреспондент.

Им сейчас нужно быть особенно внимательными. Секунды — звучит команда «воздух», и всей трассой водители и пассажиры высыпают из машин, вглядываются в небо.

Опять же по команде все продолжают движение. На обочине валяется сбитый Hornet.

Фронтовая рутина. Для бойцов — ничего особенного. За день многим из них приходится совершать по несколько заездов. Поэтому сейчас особенно важно следить друг за другом и за сигналами на постах, знаками проезжающих мимо машин, а после всем вместе отражать очередной налет БПЛА.

Практически в каждом зенитном дивизионе теперь есть свои подразделения противодействия беспилотным системам врага. Так, в 5-й гвардейской бригаде 51-й армии группировки «Центр» за время существования бойцы батареи уничтожили больше 1400 тяжелых гексокоптеров ВСУ.

«Как поступит команда „на взлет“, как будет обнаружена „Баба-Яга“, он сразу взлетает, летит к ней и поражает», — сказал командир батареи противодействия БПС 5-й бригады имени Героя ДНР Александра Захарченко 51-й армии группировки «Центр» с позывным «Морячок».

Сбиваются и FPV противника, дроны-разведчики и дроны со сбросами. На дежурстве постоянно несколько расчетов, под контролем каждый квадрат.

«Операторы поднимаются уже непосредственно для прикрытия этого подразделения и просматривают над пехотой», — сказал командир взвода перехватчиков БПЛА зенитного дивизиона 5-й бригады 51-й армии с позывным «Ампер».

Судя по результатам, небо на участке действия дивизиона значительно чище. Но враг дронов не жалеет, на замену сбитым постоянно отправляет еще и еще. Работы у наших бойцов хватает. Битва за малое небо в самом разгаре.

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