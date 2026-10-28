Российская атомная подлодка запустила баллистическую ракету «Булава»

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Пуск был произведен в рамках учений.

Стратегический атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» в рамках учений запустил межконтинентальную баллистическую ракету «Булава». Пуск был произведен из подводного положения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ракету запустили в акватории Охотского моря — учебную цель расположили на военном полигоне Чижа в Архангельской области.

По данным военного ведомства, моряки действовали строго в соответствии с планом боевой подготовки. Объективный контроль подтвердил, что боевые поражающие элементы ударили по цели в расчетное время.

Учения ядерных сил армии и флота России периодически проводятся для поддержания боеспособности. Ранее 5-tv.ru писал о том, что в мае 2026 года с космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке, а также гиперзвуковую ракету «Циркон» с фрегата по полигону «Чижа» в акватории Баренцева моря.



Также в рамках совместных учений Вооруженные силы Белоруссии выполнили пуск ракеты «Искандер-М» с полигона «Капустин Яр».



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