Десять процентов на ВСУ: как «Мир квестов» оказался связан с украинской сетью

«Мир квестов» перечислял десять процентов с каждой игры на нужды ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Киев ищет альтернативные источники финасирования.

Сложности с международными траншами вынудили Киев искать альтернативные источники финансирования. По всему миру Украина открывает организации, которые под разными предлогами собирают деньги для ВСУ. И одной из них может оказаться известная многим платформа «Мир квестов».

Разгадывая шифры и продвигаясь по подземельям, игроки даже не догадываются, что, купив билет, могут вложиться в новое оружие для боевиков. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков провел собственное расследование.

Львов. Квест «Кабинет Бандеры». Изощренная переигровка истории. Участникам предлагают отыскать архив украинских националистов.

Деньги за минуты страха в темных казематах отправляют на фронт. Внизу уведомление: десять процентов с каждой игры идет ВСУ!

Организатором на сайте указан «Мир квестов» — крупнейший агрегатор индустрии в России, странах СНГ, Украине, Европе и США. Учредителей, по данным СПАРК, трое: гражданин Украины Артем Ярмилко, его жена Анна и партнер Игорь Бобб.

Супруги Ярмилко, по данным «Известий», живут в элитном районе Амстердама. Стоимость квартиры, которую они приобрели за неделю до начала СВО, — около миллиона евро. Соседи их знают.

По нашим данным, Артем Ярмилко возглавляет нидерландский холдинг ESCAPY. Европейский бренд «Мира квестов». В архивах есть страница, где эта фирма указана представителем в Мариуполе. В списке холдинга 20 украинских городов: от Львова до Харькова.

«Мир квестов» в России — это тысячи проектов. Деятельность в десятках городов: любителей пощекотать себе нервы ждут в темных подземельях многоэтажек.

Кромешная темень, потайные ходы, десятки замурованных дверей.

Выбраться отсюда — это тоже отдельный квест. Зауженные коридоры — критично при эвакуации. При включенной сигнализации должны автоматически открыться все двери.

Два года назад в Махачкале в таком же подвале во время пожара погибли две девушки. Билет покупали через тот же агрегатор. «Мир квестов» ответственности не понес.

Правил игры тоже нет: ни ГОСТов, ни требований к актерам и сюжету. В Махачкале приковывали наручниками, в Петербурге били по животу, в Краснодаре аниматор отрубил школьнице палец.

По данным «Контур. Фокус», российский квест-агрегатор — это несколько ООО с общими учредителями: «Мастерская развлечений», «Квест в подарок» и «Мир квестов» — последний в стадии ликвидации. Правопреемник — ООО «Мир квестов С», его учредители все те же Анна Ярмилко и Игорь Бобб. По данным СПАРК, доход — 700 миллионов рублей в год, в 2024-м в штате числились два сотрудника.

«Не надо иметь много людей в компании, которая занимается фиктивной деятельностью. Два-три человека может быть. Здесь имеет место переупаковка каких-то денежных масс и их увод за рубеж, может быть, на территорию Украины», — сказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Мы отправили официальный запрос в ООО «Мир квестов С». Ответ подписал один из учредителей Игорь Бобб. С его слов, российский агрегатор на сегодняшний день не связан с каким бы то ни было юридическим лицом на Украине.

«Что касается сайта „Мир квестов.com.ua“, то его функционирование поддерживалось до 2022 года. В первые же дни после начала специальной военной операции деятельность украинского портала была остановлена», — говорится в ответе Игоря Бобба.

Впрочем, никуда не делись родственные связи. По данным инструментов веб-аналитики, украинским и белорусским агрегаторами «Мира квестов» владеет брат Игоря Бобба — Вадим Змовик. Анна Ярмилко руководит российским активом из Амстердама, а ее муж, уроженец Украины, отвечает за европейское направление. Бизнес развивается, а касса для ВСУ, судя по сохранившимся скриншотам, пополняется.

«Если будет установлено, что владельцы перечисляют денежные средства на счета ВСУ или в помощь ВСУ, то с этого момента их можно привлекать к уголовной ответственности, счета арестовывать и их тоже. По решению суда денежные средства и все предприятие могут быть конфискованы в доход государства», — сказал адвокат, бывший старший следователь СК при МВД Павел Зайцев.

Страхом «по темным схемам», вероятно, торгуют в таких же темных комнатах за тысячи километров от них. Собранные с подвалов миллионы теперь могут стать уликой. Десять процентов с каждого квеста «Кабинет Бандеры» на нужды ВСУ — это уже похоже на бизнес, который пополняет казну врага.

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