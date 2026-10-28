Секс-игрушка взорвалась и убила молодую девушку в Гане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Девушку в критическом состоянии обнаружили ее соседи, которые вызвали скорую.

Жительница Ганы погибла в результате взрыва устройства, которое она использовала в интимных целях. Об трагическом инциденте сообщает агентство GhanaWeb.

Происшествие случилось в комнате 23-летней девушки, имя которой издание не раскрыло. Соседи рассказали, что они внезапно услышали сильный хлопок. Когда люди вбежали в помещение, ганка лежала на кровати в крайне тяжелом состоянии.

Пострадавшую срочно госпитализировали. Медики двое суток пытались стабилизировать ее состояние и спасти жизнь, однако усилия не принесли результата — пациентка умерла. Издание не приводит детали о характере полученных травм.

При этом знакомые погибшей заявили, что девушка жила без партнера и пользовалась секс-устройствами. Незадолго до трагедии она приобрела электровибратор. Перед взрывом из комнаты доносились стоны, а в момент, когда они оказались внутри, игрушка была подключена к электросети.

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