Ни стыда, ни эмпатии? Ученые нашли главную особенность мозга нарциссов

Фото: www.globallookpress.com/Chris Robbins

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Ученые из Финляндии предположили, что люди с выраженным нарциссизмом по-другому трактуют эмоциональный опыт других людей.

Нейробиологи из финского Университета Аалто выяснили, что у людей с выраженными нарциссическими чертами нейронные реакции на смущение другого человека сильнее расходятся между собой, чем у обычных людей, — исследование опубликовано в журнале Cerebral Cortex.

В эксперименте приняли участие 58 добровольцев: почти 1000 человек сначала заполнили онлайн-опрос о склонности к нарциссизму, после чего на сканирование в функциональном МРТ пригласили людей с максимальными показателями, а контрольную группу составили самые скромные участники. Им показывали видео, где актер рассказывал истории из юности и взрослой жизни — как его исключали из компании или, наоборот, превозносили, — после чего другой человек бил его по самолюбию, сомневаясь в заслуженности восхищения или намекая, что в увольнении виноват сам герой.

В моменты, когда зритель обычно смущается вместе с героем, мозговая активность нарциссов выстраивалась у каждого по-своему, тогда как в контрольной группе картины совпадали — особенно в зонах эмпатии. Отличия сосредоточились в областях, отвечающих за осмысление социальных ситуаций и когнитивную эмпатию — умение рассудком разбираться в чужих чувствах и мыслях.

Аспирант Университета Аалто Матиас Пииспанен пояснил, что люди с высоким уровнем нарциссических черт не обязательно выстраивают поддерживающие или искренние связи с другими, что может приводить к трудностям и недопониманию во взаимодействии. По его словам, такие люди иначе откликаются на уязвимый опыт другого, по-другому трактуя происходящее.

В качестве научной рамки исследователи использовали идеи социолога Ирвинга Гофмана из 1950-х годов: каждый в общении предъявляет окружающим образ себя и охраняет его от подрыва — отсюда выражение «спасти лицо». Обычно собеседники сообща оберегают и свое лицо, и чужое, однако у людей с нарциссическими чертами эта совместная работа, судя по сканам, устроена иначе.

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