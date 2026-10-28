Минус килограммы: авиакомпании начали экономить сотни миллионов на похудевших пассажирах

Фото: www.globallookpress.com/ Fotografo01

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Расчеты провел аналитик инвестбанка Jefferies, а речь идет о четырех крупнейших перевозчиках страны.

Четыре крупнейшие авиакомпании США могут экономить до 580 миллионов долларов в год на топливе благодаря снижению среднего веса пассажиров на 10% из-за популярности препаратов для похудения класса GLP-1, пишет Financial Times.

По подсчетам аналитика инвестиционного банка Jefferies Шейлы Кахьяоглу, если средний вес 178 пассажиров на борту условного Boeing 737 Max 8 снизится на 10%, взлетная масса самолета уменьшится примерно на 2%, что потенциально сократит расход топлива. Издание напоминает, что перевозчики давно ищут любые способы облегчить лайнеры — убирают оливки из меню, переходят на более легкую посуду и тележки для напитков. А когда United Airlines начала печатать бортовой журнал на более тонкой бумаге, экономия топлива составила почти 300 тысяч долларов в год.

По мнению Кахьяоглу, с распространением препаратов для похудения такая экономия становится все более значимой, особенно при высоких ценах на топливо. FT отмечает, что освободившийся резерв массы авиакомпании могут направить на коммерческие грузы, тарифы на которые резко выросли после конфликта на Ближнем Востоке. Правда, у тренда есть и минус: пассажиры, принимающие такие препараты, покупают меньше снеков и газировки на борту, а это раньше приносило перевозчикам ощутимую дополнительную прибыль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кот Василий пропал в аэропорту Краснодара в конце сентября, выбравшись из переноски при погрузке на рейс в Батуми. Хозяйка узнала о пропаже уже на борту самолета, а сотрудники аэропорта организовали поиски, связались с ней и опубликовали в соцсетях обращение к жителям близлежащих районов с просьбой помочь найти животное. Спустя месяц беглеца обнаружили по мяуканью — теперь коту предстоит перелет в Батуми, где его ждет хозяйка.

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