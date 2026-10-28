Сцена, колено и Масляков: Моргунова вспомнила неожиданное предложение на сцене

Актриса Моргунова заявила, что ее шокировало предложение руки и сердца на сцене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Действие произошло во время фестиваля «Голосящий КиВин».

Звезда КВН и юмористических шоу Екатерина Моргунова вспомнила, как ее супруг Леонид Моргунов предложил руку и сердце прямо на сцене. Романтичной историей актриса поделилась в выпуске шоу, которое вышло на платформе «VK Видео».

Событие произошло во время музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» в Юрмале. Возлюбленный, будучи игроком команды «Парапапарам», вышел со своими товарищами во время выступления ее коллектива «ГородЪ ПятигорскЪ». Она отметила, что поступок возлюбленного сильно ее шокировал.

«Там шок был. Он выходит со своей командой и говорит: „Александр Васильевич (Масляков — Прим.ред.), можно?“ И Александр Васильевич ему кивает: „Можно“. И вот он все это делает — садится на колено и говорит, что хочет держать меня за руку всю жизнь», — рассказала Екатерина.

Артистка также заявила, что предложение от Леонида стало для нее полной неожиданностью, поскольку на тот момент пара была вместе совсем недолго.

Екатерина и Леонид поженились в 2014 году. В браке они воспитывают сына Артемия, который появился на свет в 2018-м. Помимо актерской карьеры, Моргуновы вели тревел-шоу.

Артистка также прославилась в пародийном жанре. Ранее она уже рассказывала о реакции знаменитостей на ее творчество. По ее словам, критики в ее адрес не было, однако работа над образами ведется очень аккуратно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.