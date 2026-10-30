Расчет Д-30 уничтожил живую силу ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Координаты цели артиллеристам передали специалисты беспилотных систем после разведки одного из опорных пунктов.

Расчет гаубицы Д-30 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил живую силу подразделений ВСУ в зоне специальной военной операции в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, специалисты беспилотных систем обнаружили перемещение военнослужащих ВСУ на одном из опорных пунктов и передали координаты артиллеристам. После этого цель была поражена огнем гаубиц Д-30.

Расчеты Д-30 также работают по бронетехнике, автомобилям, артиллерийским и минометным расчетам, укрепленным позициям и пунктам управления беспилотниками. Кроме того, артиллеристы поддерживают действия мотострелковых и штурмовых подразделений.

Огневые задачи выполняются круглосуточно и в любую погоду. Цели могут поражаться на расстоянии свыше 15 километров. Позиции расчетов тщательно маскируют. Для снижения риска обнаружения они оборудованы под землей ходами сообщения и всем необходимым для выполнения боевых задач.

Разведку целей и корректировку огня обеспечивают беспилотники, которые ежедневно работают в зоне ответственности подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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