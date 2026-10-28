«Все время в телефоне»: Бутман рассказал о молодых талантах в своем оркестре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист берет молодых музыкантов за талант, даже если с ними бывает сложно.

Народный артист России Игорь Бутман привлекает в коллективы юных музыкантов вовсе не из-за их возраста — для него главное, чтобы ребята обладали выдающимися способностями. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в Кремлевском дворце в честь своего 65-летия.

«Я беру молодых музыкантов не потому, что они молодые, а потому что они просто потрясающие таланты. И я понимаю, что мне надо будет их взять. Пускай будет с ними иногда сложнее, они могут смотреть в телефон все время, но когда они в телефон не смотрят, они потрясающе играют», — отметил саксофонист.

Он также обратил внимание на важность привлечения молодежи к джазу. По его словам, юные артисты помогают ломать стереотип о том, что джаз — это музыка исключительно для «старичков», а их сверстники видят, что жанр открыт для всех.

Композитор добавил, что активная работа с молодыми музыкантами дает плоды и расширению аудитории.

Ранее Бутман рассказал, что частые выступления артистов под фонограмму связана не с ее популярностью. Он считает, что для живого и качественного исполнения сегодня есть все, но нужны профессионалы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.