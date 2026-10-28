Без газа и горячей воды: десятки жильцов стали заложниками одной квартиры в Санкт-Петербурге

Целый дом в Петербурге остался без газа и горячей воды из-за проблем с соседом

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жильцы вынуждены греть воду в тазиках и чайниках.

Десятки петербуржцев оказались заложниками одного соседа. Из-за его отказа пустить газовщиков целый дом остался без голубого топлива. А вместе с ним — без горячей воды и возможности нормально приготовить еду.

«Они походили по некоторым квартирам. Кто-то открыл, кто-то нет, и все они вышли и сказали: „Вы не открыли“. Приходится нагревать тазики, чайники, выбивает пробки. Начали искать всех жильцов, всех нашли, кроме одной квартиры. И кто-то из соседей выяснил, что он вроде как умер», — рассказала жительница дома Юлия Белова.

«У нас в доме дети маленькие, у моего ребенка проблемы с ЖКТ, ему нужно нормально питаться, а без газа это невозможно», — рассказала жительница дома № 3 на Бассейной улице Анна Халабова.

И все это — последствия новых правил, которые появились еще полгода назад, но применять их в полную силу начали только осенью. Дважды не пустил газовщика или не заключил договор — и под угрозой уже весь дом. Коммунальщики получают основание перекрыть подачу топлива всем жильцам ради предотвращения возможных аварий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.