Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

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При этом против городской администрации открыто более 1600 уголовных дел.

А куда уходят сэкономленные Киевом деньги? Виталий Кличко высказался о коррупции на Украине: заявил, что с этим явлением в Незалежной ведется самая радикальная борьба. Эти слова прозвучали в интервью Би-би-си.

«Не дай бог, если кто-то замешан в коррупции, — мы ему и пальцы, и руки, и уши, и голову отрубим, чтобы другим неповадно было», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Но на самом деле на Украине разгораются десятки скандалов, в которых были замешаны бывший заместитель генпрокурора, глава антикоррупционного бюро, а также действующие чиновники. Да и против городской администрации Кличко открыто уже более 1600 уголовных дел. При этом достоверно известно, что пальцы, руки, уши и головы всех фигурантов нисколько не пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обещанная Украине на 2027 год поддержка от стран-союзников за пределами Евросоюза, по прогнозу Еврокомиссии, может сократиться почти впятеро — с 19 миллиардов евро до 4 миллиардов.

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