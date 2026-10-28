США планируют снять санкции с РФПИ ради поставок дизеля

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok/White House

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Администрация Трампа обсуждает этот вопрос, однако для полной отмены Москва должна выполнить одно условие.

Власти США рассматривают вариант ослабления ограничений, введенных против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вопрос уже изучают в Белом доме. Об этом сообщает агентство The New York Times.

Издание пишет, что Москва настаивает на смягчение санкций в рамках переговорного процесса по экспорту дизельного топлива в США. Российская сторона предлагает задействовать РФПИ в качестве координатора поставок и урегулирования платежных механизмов.

Ключевую роль играет глава Фонда и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Известно, что он принимает активное участие в диалоге с Вашингтоном. В агентстве отметили, что контакты между Вашингтоном и Москвой — это часть работы по нормализации двусторонних отношений и поиску путей урегулирования украинского конфликта.

Американский источник газеты отметил, что посредничество Дмитриева положительно влияет на переговорный процесс. При этом в Минфине США добавили, что операции по экспорту ресурсов уже разрешены в рамках действующих исключений, а для окончательной отмены санкции РФПИ должен обосновать, что причины их введения утратили силу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитриев сообщил о планах Москвы и Вашингтона по организации совместных проектов. В их числе — работа по дата-центрам с использованием мощностей российских АЭС и сотрудничество в Арктике.

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