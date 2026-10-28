Ссора закончилась убийством: москвич задушил экс-супругу и вывез тело в лес

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Подозреваемого задержали, и он дал признательные показания.

В Москве раскрыли убийство 40-летней Татьяны Е., тело которой нашли в лесном массиве под Ступином, — по информации 5-tv.ru, расправу над бывшей женой устроил 37-летний Виталий М. во время ссоры.

Трагедия разыгралась в квартире на Зеленом проспекте на востоке Москвы, где Виталий М. и Татьяна Е. повздорили. По имеющимся данным, в пылу ссоры мужчина ударил бывшую супругу кулаком в лицо, а когда та потеряла сознание — задушил ее. Лишь через двое суток, глубокой ночью, он вынес тело из дома, загрузил в машину и увез в лесной массив под Ступином. Все это время родные безуспешно искали пропавшую Татьяну.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, следователи восстановили маршрут женщины: она вошла в ту самую квартиру на Зеленом проспекте и больше на улицу не выходила. Виталия М. задержали 26 октября — по информации 5-tv.ru, он сознался в содеянном. Столичный Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в деревне Мокеево Владимирской области во время празднования дня рождения произошла трагедия: мужчина, демонстрируя прием борьбы, случайно убил родственника. По данным СК, 38-летний обвиняемый признал вину, а уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» направлено в суд.

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