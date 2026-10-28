Поцеловались при всех: Анна Чиповская больше не скрывает нового возлюбленного

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда пришла на гала-ужин Fashion Paper в сопровождении спутника.

Актриса Анна Чиповская перестала скрывать отношения с новым возлюбленным. Звезда экрана пришла на гала-ужин Fashion Paper в сопровождении спутника. Пара не прятала своих чувств на людях.

Знаменитость выбрала 36-летнего коллегу по цеху Никиту Бурячка. Еще в сентябре она появилась с ним на публике, дав повод для разговоров, а еще раньше, летом 2025, актер был замечен среди гостей на дне рождения Чиповской.

Фото: Метцель Михаил./ТАСС

В этот раз возлюбленные не сдерживались и своим поведением оповестили всех присутствующих о том, что они вместе. Анна и Никита не только держались за руки, но и обнимались и целовались за столом.

Напомним, что в прошлом году Анна Чиповская оформила развод с актером Дмитрием Ендальцевым: их брак длился два года. А познакомились они еще в 2015 году на съемочной площадке фильма «Гороскоп на удачу». Летом 2023 года пара в тайне от всех оформила отношения поженились. Однако уже в начале 2025 года выяснилось, что отношениям пришел конец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто новая избранница заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Девушке младше него на 19 лет не были страшны ни годы, ни обстоятельства — она ждала звезду из колонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.