Охотился 125 миллионов лет назад: загадочного динозавра нашли под Красноярском
Останки хищного динозавра возрастом около 125 миллионов нашли под Красноярском
Фото: www.globallookpress.com/Swen Pförtner
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Ученые считают, что это новый вид.
Под Красноярском команда энтузиастов нашла останки динозавра — есть вероятность, что это новый вид. Палеонтолог Яков Колесникова предположил, что это был хищный стегозавр. Он жил примерно 125 миллионов лет назад.
Найденные фрагменты включают кости задней стопы, таза и хвостовых позвонков. Хищник мог быть совсем небольшим.
«Хищник высотой был, скорее всего, не более одного метра и мог быстро бегать за своей добычей, которой наверняка были небольшие животные, такие как детеныши динозавров, ящерицы, крокодиломорфы, саламандры и млекопитающие», — отметил специалист.
Хищник обитал в лесах.
«Динозавр жил во влажных хвойных лесах раннемеловой Сибири, где занимал экологическую нишу среднеразмерного охотника на мелкую добычу», - рассказал Колесников.
Палеонтолог предупредил, что делать выводы еще рано, и выразил надежду на том, что при удачном раскладе мир обретет нового отечественного динозавра, писала Родина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Китае была найдена древняя птица, которая при этом не летала. Таз и задние лапы по строению напоминали птичьи, а вот плотные зазубренные зубы — как у мелкого динозавра.
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