Матка увеличилась в 180 раз: женщине удалили опухоли весом почти 20 килограммов

Женщине удалили почти 20 килограммов опухолей врачи из Подмосковья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пациентка обратилась с жалобами на миому.

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии провели сложную операцию пациентке из Африки, у которой обнаружили гигантские опухолевые образования. Их общий вес составил почти 20 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Женщина несколько лет страдала от миомы. Когда она обратилась в институт, обследование показало, что матка увеличилась почти в 180 раз, а состояние уже представляло угрозу для жизни.

По словам ведущего научного сотрудника Антона Федорова, предварительно врачи оценивали массу образований как минимум в пятую часть от общего веса пациентки.

Операция продолжалась около четырех часов. Специалисты удалили опухолевые образования и вернули смещенные внутренние органы в нормальное положение.

«Пациентке были удалены образования массой почти 20 килограммов», — рассказал Федоров.

Спустя неделю женщину выписали из института в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем она останется под наблюдением специалистов МОНИИАГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московской области кардиохирурги Центра имени Рошаля спасли новорожденного мальчика с множественными опухолями сердца и головного мозга. Одна из них почти полностью перекрывала кровоток в аорте.

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