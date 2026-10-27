Ростовская ОПГ снабдила тысячи мигрантов поддельными документами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Группировка насчитывала 23 участников из различных субъектов страны.
В Ростовской области правоохранители остановили деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на изготовлении фальшивых документов для иностранцев. Следствие полагает, что к услугам злоумышленников прибегли порядка двух тысяч мигрантов. Эту информацию 27 октября в мессенджере МАКС озвучила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
ОПГ насчитывала 23 участников из разных регионов страны. Злоумышленники обеспечивали иностранных граждан фальшивыми бланками и свидетельствами, необходимыми для легального пребывания в России.
Следствие продолжает работу с подозреваемыми. Выявляются все обстоятельства организации и деятельности преступной сети.
По словам Волк, с 2024 года преступники способствовали незаконному въезду и нахождению на территории Российской Федерации граждан из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ и МВД пресекли деятельность руководителей коммерческих компаний, которые подозреваются в организации нелегальной миграции. Кроме того, их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. Суд отправил под стражу 21 человека.
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