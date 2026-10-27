Пять миллиардов за полгода: туристический налог в России взлетел на 60%

Доходы от туристического налога в России подскочили на 60%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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За весь 2025 анологичного сбора было 7,1 миллардов рублей.

За первое полугодие 2026 года туристический налог в России вырос на 60% и составил 5,2 миллиарда рублей, сообщил на круглом столе в Совете Федерации глава департамента Минэкономразвития Георгий Груша.

«При этом по регионам структура неравномерная. В основном это четыре крупнейших туристических региона, на чью долю приходится более 50% исчисленных сумм. Это всем понятные регионы — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Московская область», — рассказал он.

За весь 2025 год туристического налога собрали 7,1 миллиардов рублей. По словам Груши, платеж введен в 76 регионах, охватывая почти 3,6 тысяч муниципальных образований — 27% от общего числа, где сосредоточена значительная часть гостиничной инфраструктуры.

Налогом охвачен 51% гостиничного фонда России — 17,2 тыс. отелей, располагающих 564 тысяч номеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Министерство промышленности и торговли представило вкусную инициативу — отдельное меню для туристов под названием «русский завтрак».

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