Россия запретила въезд семи руководителям британских военных предприятий
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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По данным МИД России, эти компании участвуют в поставках вооружений и военных технологий Киеву.
Россия закрыла въезд семи руководителям британских военно-промышленных предприятий. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве заявили, что эти компании задействованы в поставках вооружений и военных технологий Украине.
«Массированные поставки украинским головорезам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели — нанесению нашей стране максимального урона», — подчеркнули в министерстве.
В МИД также предупредили, что Москва продолжит расширять российский стоп-лист в ответ на действия Лондона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал несправедливым подход Евросоюза к использованию энергоресурсов развивающимися странами.
На Форуме стран — экспортеров газа в Москве он напомнил, что европейское объединение изначально создавалось как «союз угля и стали».
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