Опоздал, спорил, сидел в телефоне: оценки за поведение вернутся в школы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Архив Марии Ерофеенко; 5-tv.ru

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В прошлом учебном году систему уже проверяли в 89 образовательных учреждениях.

Вашего ребенка могут оценить не только за знания, но и за поведение. Министерство просвещения утвердило порядок, по которому школьникам будут выставлять оценки за дисциплину, общение с учителями и одноклассниками, а также соблюдение школьных правил. Пока новую систему проверяют в отдельных школах.

Как именно будут оценивать детей и что смогут сделать родители, если не согласятся с решением школы? Читайте об этом в новом материале 5-tv.ru.

Как будут оценивать поведение школьников

С 1 сентября 2026 года оценивание поведения продолжается в рамках эксперимента, который охватывает не менее десяти школ в каждом из 89 регионов России. В прошлом учебном году систему проверяли в 89 образовательных учреждениях. В эксперименте участвовали более 40 тысяч учеников с первого по восьмой класс и свыше двух тысяч учителей. Теперь выбранную модель проверяют в более широком масштабе, а с 2027/28 учебного года оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах.

При подготовке эксперимента рассматривали три варианта: зачет и незачет, три уровня оценки поведения, а также традиционную пятибалльную систему с формулировками, которые описывают поступки ученика. В итоге остановились на трех категориях — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.

Оценивать школьников будут по нескольким показателям. Среди них дисциплина, соблюдение правил взаимодействия с другими учениками и взрослыми, а также личные качества, в том числе отсутствие антиобщественных и противоправных поступков. Каждый показатель оценивается по шкале от нуля до трех баллов.

По сумме баллов ученик получает один из трех уровней. От 24 до 30 баллов означают образцовое поведение, от 10 до 23 — допустимое, от нуля до девяти — недопустимое. При этом классный руководитель должен учитывать мнение других педагогов и администрации школы, а не руководствоваться исключительно собственным впечатлением.

Критерии оценивания включают не только то, как ребенок ведет себя непосредственно на уроках. Учитываются соблюдение школьного распорядка, опоздания, разговоры на посторонние темы, использование мобильного телефона во время занятий, готовность к учебе и выполнение домашних заданий. Также внимание обращают на умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять сочувствие, бережно относиться к школьному имуществу и участвовать в общественной жизни.

В числе учитываемых показателей упоминается участие в школьных мероприятиях и проектах, в том числе занятиях «Разговоры о важном» и мероприятиях «Движения Первых».

Первоклассников в новой системе оценивать не будут. Соответствующее положение предусмотрено приказом Министерства просвещения от 8 мая 2026 года. Хотя на начальном этапе эксперимента в нем участвовали и ученики первых классов, для дальнейшего применения системы их исключили из числа оцениваемых.

Что будет за плохую оценку

Самая низкая категория поведения не означает автоматического наказания или отстранения от учебы. По разъяснениям заместителя министра просвещения Ольги Колударовой, оценка поведения не влияет на текущую и промежуточную успеваемость, не определяет допуск к государственной итоговой аттестации и не считается дисциплинарным взысканием.

Однако определенные действия со стороны школы предусмотрены. Если ученик получит оценку «недопустимое поведение», классный руководитель должен в течение трех дней провести беседу с родителями. Если ситуация потребует дополнительного внимания, школа сможет привлечь психолого-педагогический консилиум и разработать индивидуальный план профилактической работы.

Родители при этом не лишаются возможности оспорить выставленную оценку. Для разрешения разногласий между участниками образовательных отношений предусмотрена специальная комиссия. Это важно, поскольку поведение ребенка не всегда можно оценить однозначно, а за одним и тем же поступком могут стоять совершенно разные обстоятельства.

В Минпросвещения объясняют, что цель системы — помочь школьникам развивать личные качества, учиться уважительно общаться с окружающими и нести ответственность за свои поступки.

Оценка может помочь, а может навредить

То, как новые правила повлияют на детей, во многом будет зависеть от взрослых, которые станут применять их на практике. Об этом 5-tv.ru рассказала дефектолог, педагог, кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко, которая более 20 лет работает в сфере образования и воспитывает ребенка с СДВГ.

По ее мнению, сама по себе оценка не определяет, станет ли система полезной. Важнее, как педагог объясняет ребенку выставленный балл и что предлагает сделать, чтобы изменить ситуацию. Если оценивание помогает разобраться в конкретном поступке, оно может стать понятной обратной связью. Если же оценка превращается в ярлык, она может навредить ребенку.

Например, вместо общего заявления о том, что ученик плохо себя ведет, педагог может объяснить, что именно произошло, какое правило было нарушено и как в следующий раз поступить иначе.

«Не „ты плохой“, а „ты перебил учителя, это против правила, и вот как можно было иначе“. Для тревожного ребенка, который боится ошибиться, это может стать опорой. Для агрессивного, который часто не умеет иначе выразить свою боль, — сигналом, что его видят и готовы разбираться. Для ребенка с СДВГ, чья импульсивность связана с особенностями нервной системы, — шансом получить поддержку, а не ярлык», — высказалась Ерофеенко.

Но при нечетких критериях оценка рискует превратиться в способ давления на неудобного ученика. Если педагог руководствуется личными симпатиями или антипатиями, а не конкретными поступками ребенка, система перестает быть объективной. Ерофеенко отметила, что встречала подобные ситуации в своей практике.

Вместо того чтобы исправить поведение, низкая оценка может вызвать у школьника чувство несправедливости, обиду и недоверие к взрослым.

Отдельная проблема возникает, когда у ребенка есть особенности развития. Ему может быть сложнее соблюдать общие требования, даже если он старается и постепенно учится справляться с трудностями. По мнению эксперта, в таких случаях необходимо учитывать индивидуальные обстоятельства и прогресс, а не только соответствие установленной норме. Родители могут просить школу обсуждать критерии оценки с учетом потребностей ребенка.

Что делать родителям

Появление оценок за поведение может стать дополнительным источником тревоги для семьи. Родители способны воспринять низкий балл как упрек в собственном воспитании или доказательство того, что они не справляются со своими обязанностями.

Если родители не согласны с оценкой, прежде всего стоит выяснить у классного руководителя, какие именно поступки ребенка повлияли на результат и по каким критериям он был выставлен. Можно попросить разъяснить, учитывалось ли мнение других педагогов и какие меры школа предлагает для исправления ситуации.

Если разногласия разрешить не удается, родители вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Ерофеенко посоветовала воспринимать оценку прежде всего как информацию о том, что ребенку трудно справляться с определенными требованиями. Важно выяснить, какие именно обстоятельства привели к низкому результату, а не ограничиваться общей формулировкой о плохом поведении.

Если после школы ребенок сталкивается дома с криками и наказаниями, он может начать бояться не самого разговора о своем поступке, а реакции родителей. В такой ситуации школьник рискует скрывать проблемы, отрицать очевидное или прибегать ко лжи, чтобы избежать очередного конфликта. Вместо решения проблемы взрослые получают еще одну причину для недоверия.

Еще одна сложность связана с распределением ответственности за воспитание. Родители могут ожидать, что школа научит ребенка дисциплине и уважению к окружающим, а учителя — что необходимые нормы уже сформированы в семье. В результате школьник оказывается между двумя сторонами, каждая из которых ждет действий от другой.

По мнению Ерофеенко, взрослым важно действовать сообща. Школа должна объяснять требования и помогать ребенку учиться взаимодействовать с окружающими, а семья — поддерживать этот процесс и разбираться в возникающих трудностях.

В противном случае новая система рискует превратиться из инструмента воспитания в еще один повод для конфликтов между учителями, родителями и детьми. И тогда главной проблемой станет уже не плохое поведение школьника, а то, как взрослые распорядились правом его оценивать.

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