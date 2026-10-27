Взрыв газа в Северной Осетии: погибли трое, среди них двое маленьких детей

МЧС: во время взрыва газа в Северной Осети погибли двое маленьких детей

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Несовершеннолетним было всего два и четыре года.

Взрыв бытового газа в частном доме в Северной Осетии унес жизни трех человек. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Страшная трагедия произошла в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии. Двоим погибшим детям было всего два и четыре года.

Как заявляет пресс-служба регионального управления МЧС России в мессенджере МАКС, на место происшествия сразу же прибыла помощь.

«В селе Кизляр Моздокского района на улице Гагарина на территории частного домовладения произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России. На данный момент производится тушение пожара, открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шесть человек — пятеро детей и один взрослый — попали в больницу после взрыва в Северной Осетии. Инцидент произошел в селе Новое Пригородного района, всех пострадавших привезли в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

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