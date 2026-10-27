Мог изнасиловать: внучка экс-мэра Самары об убийце деда

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По словам Бельской, в тот период она не ела, не спала и употребляла некие капсулы.

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Тархова-Бельская предположила, что Дмитрий Метревели, которого следствие считает соучастником убийства ее дедушки и бабушки, мог ее изнасиловать. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Во время заседания стало известно, что на халате, изъятом из квартиры погибших Виктора и Натальи Тарховых, обнаружили следы семенной жидкости Дмитрия Метревели.

По словам Бельской, Светлана (Нателла) Метревели принуждала ее принимать неизвестные препараты. Девушка также предположила, что сам Дмитрий находился под воздействием неустановленных веществ.

«Может быть, были насильственные действия на мне. Я не помню, что со мной было, я не ела, не спала и пила капсулы, ничего не осознавала», — рассказала Бельская.

Ранее ее мать Людмила Тархова изложила свою версию обстоятельств убийства, основанную на рассказах дочери. По ее словам, Екатерина длительное время давала родственникам жидкость, которую из Грузии привозила Татьяна Киселева — мать Нателлы Метревели. Позднее, как утверждала женщина, использовались капсулы с неизвестным веществом, которые доставал Дмитрий.

Бельская самостоятельно впустила Метревели в квартиру дедушки и бабушки. При этом она отрицает участие в надругательстве над телами погибших. Однако Людмила Тархова утверждала, что дочь рассказывала ей, как снимала для Дмитрия видео с предсмертными мучениями родственников.

О гибели бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи стало известно в феврале 2025 года. По версии следствия, преступление совершили в конце декабря 2024-го — начале января 2025 года.

В убийстве обвиняют внучку погибших Екатерину Тархову-Бельскую. Она частично признала вину и рассказала, что давала родственникам капсулы с неизвестным веществом, полученные от Дмитрия Метревели. При этом отдельные обстоятельства произошедшего девушка оспаривает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Бельская отдала 50 миллионов рублей семье Светланы (Нателлы) Метревели, которая также проходит по громкому делу об убийстве. По словам внучки экс-мэра Самары, женщина практически была для нее матерью.

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