«На первом месте Татьяна»: Дворцов сравнил Пелагею с Куртуковой

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Продюсер считает, что исполнительница хита «Матушка» укрепляет позиции в шоу-бизнесе.

Продюсер Сергей Дворцов считает, что именно успех Татьяны Куртуковой мог задеть Пелагею. После критики коллеги он предположил, что певица опасается уступить ей место на российской сцене. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Татьяна действительно большая молодец, она большая артистка. Ее можно, в принципе, назвать и народной, потому что каждый ее хит и хит „Матушка-Земля“ в первую очередь звучит из всех уст», — заявил продюсер.

По мнению Дворцова, Куртукова уже стала одной из ведущих исполнительниц на российской сцене, а ее популярность подтверждается тем, что песни артистки исполняют не только поклонники, но и профессиональные музыканты. Продюсер также подчеркнул, что в конечном счете именно слушатели определяют, кого считать народным артистом.

Дворцов согласился с предположением, что Пелагея может воспринимать успех коллеги как угрозу собственным позициям. Он допустил, что на отношение певицы влияют зависть и соперничество, однако это остается его личной оценкой ситуации.

«Во-первых, Пелагея чувствует, что ее место, скорее всего, занимают. Второе — это, наверное, уже женская зависть, солидарность, конкуренция и тому подобное», — высказался продюсер.

При этом Дворцов выразил уверенность, что Куртукова не станет поддаваться на провокации. Он отметил, что у певицы есть сильная команда и популярные песни, благодаря которым ее позиции в шоу-бизнесе могут укрепиться.

Отвечая на вопрос о том, кто из двух исполнительниц сейчас занимает более высокое положение, продюсер отдал предпочтение Куртуковой.

«Я не хочу обидеть никого, но все-таки считаю, на первом месте это, несмотря ни на что, Татьяна», — заключил Дворцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о высказывании Пелагеи, что песня «Матушка» Татьяны Куртуковой не является народной, а лишь имитирует народные мотивы.

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