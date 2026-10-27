Умерла художница мультфильмов «Волк и теленок» и «Самый маленький гном»

Фото: © РИА Новости/Ирина Кострина

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Более шести десятилетий художница сотрудничала с Нижегородским академическим театром кукол, где занимала должность главного художника.

В Москве на 89-м году жизни скончалась Ирина Кострина, посвятившая более шести десятилетий театральному искусству и мультипликации. Об этом сообщила «Известиям» семья художницы.

Кострина родилась 14 марта 1938 года в Горьком, ныне Нижнем Новгороде. После окончания художественного училища в 1960 году она начала профессиональную деятельность в области мультипликации, театра и книжной графики.

Художница участвовала в создании мультфильмов «Волк и теленок», «Самый маленький гном», «Исчезатель», «Карпуша» и «Шарман, шарман!». Ее работы также были связаны с иллюстрированием детских книг, в том числе сказок Сергея Козлова и Михаила Липскерова.

Более 60 лет Кострина сотрудничала с Нижегородским академическим театром кукол, где занимала должность главного художника. За свою карьеру она оформила более 150 спектаклей. За вклад в культуру художница получила звание заслуженного работника культуры России и стала лауреатом премии Нижнего Новгорода.

Ранее 5-tv.ru сообщал сообщал о смерти режиссера-мультипликатора Нины Шориной, создавшей мультфильмы «Незнайка в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета». Она также работала сценаристом, актрисой и продюсером.

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