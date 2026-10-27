Церемония прощания с Мишей Маваши: где и когда похоронят рэпера

Фото: Telegram/Михаил Фёдорович Маваши/mikhailmavashi

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Подробностями поделился отец исполнителя.

Церемония прощания и похороны российского рэпер и поэта Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц. — Прим.ред.) пройдут 28 октября в Воронеже. Об этом рассказал его отец в беседе с РИА Новости.

«Прощание будет в Воронеже, пока не знаю, когда, похоронят тоже там», — сообщил он.

Церемонию проведут в закрытом формате. На прощание пригласили только близких и участников общественного движения «Северный человек», основанного Маваши. Такие меры были предприняты из-за опасения провокаций.

Миша Маваши умер 25 октября в возрасте 41 года. По предварительным данным, музыкант мог совершить самоубийство у себя дома.

Рэпер родился 29 января 1985 года. В 2009 году он начал музыкальную карьеру. В своих песнях он обращался к темам здорового образа жизни, спорта, самоорганизации и уличной культуры. В 2018 году музыкант основал коллектив «МАВАШИ group», объединивший рэп и альтернативный рок. В 2022 году он также создал общественное движение «Северный человек», которое занимается популяризацией славянской культуры, патриотическим воспитанием и сохранением традиционных ценностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, вдова Миши Маваши, Екатерина Кот, высказалась о гибели супруга, с которым они поженились всего за десять дней до случившегося.

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